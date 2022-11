TABEL | „IGA PÄEV SELLES KOOLIS OLI PÕRGU!“ Kuidas panna piir koolikiusamisele?

25aastane Mait (nimi muudetud) ütleb, et tal on siiani raske meenutada enda põhikooliaega. Lääne-Virumaa koolis õppinud noormees tunnistab, et kiusamine algas juba esimesest klassist. „Ma olin see naljakas prillidega poiss nagu Harry Potteri peategelane, breketitega ka veel. Ilmselt seetõttu algas norimine, mis iga päevaga muutus aina hullemaks,“ ütleb ta.