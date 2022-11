VIDEO | Peterson: oleme liikumas halvas suunas – palgatõusud on inflatsioonist katnud vaid poole

Raudteel on vahehetk, kus ida-lääne transiit on lõppenud ning põhi-lõuna ei ole veel alanud.

„Võibolla seni, kuni rööpaid seatakse, on mõistlik palgatoetusega üle aidata. See on tähtis ka sõjalistel põhjustel. Ühel päeval on võibolla inimesed koondatud ja meil ei ole võimekusi teatud operatsioonideks,“ seletas Peterson. „Puidutööstuse probleeme olete ilmselt lugenud ise ajalehtedest.“

Peterson märkis, et praegu küsivad kõik sektorid tööstuses, on energiakandjate hinnakompensatsioon.

Peterson nentis ka, et palgatõusud on inflatsioonist katnud umbes poole.

„Inflatsioon on umbes 22 protsenti ja palgatõusud 11 protsenti. See vähendab nii säästusid kui seda, kuidas inimesed toituvad. Ehk siis me oleme liikumas halvas suunas, kuna inimeste turvatunne ja heaolu on vähenenud. Küsitlused näitavad, et 63 protsendile inimestest on hirmutav hindadega toimetulek, samas kui hirmud Ukraina sõjaga toimetulekuks on aktuaalsed 13 protsendile,“ rääkis Peterson.

Peterson rääkis ka haiguspäevade hüvitamisest. „Olen rääkinud õdedega ja nad on öelnud, et nad ei saaks lubada kojujäämist ja hiiliks tõenäoliselt tööle,“ ütles Peterson. Hetkel on kujunenud komme, et inimesed ei lähe haigena tööle, kuid kui see peaks tagasi kukkuma, nagu seadus ette näeb 1. jaanuarist, oleme Petersoni sõnul suure probleemi eest.

Terviseminister on kohtunud kõikide ametkondadega ja saanud nimekirja ettepanekutest seoses e-sigarettidega. „Eile kuulasime üle ka nikotiinimüüjad... Kas teate, kui palju on ühekordses e-sigaretis nikotiini, mille noored tõmbavad ära õhtu jooksul? Kaks tavalist pakki sigarette,“ sõnas ta. „See ei ole ohutu toode.“