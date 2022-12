Musta reede pakkumine kinnisvaras! Osta Krauss Kinnisvara kodud superhinnaga!

Kinnisvara ostmiseks on alati hea aeg – kui ühelt poolt on tegemist investeeringuga isiklikku heaolusse, siis teisalt aitab see ostja jõukust kasvatada. Krauss Kinnisvara asutaja Aleksandr Krausi sõnul on viimasel ajal koduotsijate hulgas eriti populaarseks muutunud just uusarendused.