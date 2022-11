Suverehvidega sõit Rae vallas lõppes alkoholijoobes juhile ja kolmele noorele kaasreisijale haiglas

Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse juhi Taavi Kirsi sõnul sai sõiduk niivõrd tugevaid kahjustusi, et päästjatel tuli ühe tagaistmel olnud neiu vabastamiseks kasutada hüdraulilisi vahendeid.

„Autot juhtinud noormees oli alkoholi tarvitanud ning lisaks olid sõidukil all ka suverehvid. Kõigi ülejäänud üksikasjade selgitamiseks alustasime menetlust,“ selgitas Kirss.

„Praegustes talvistes oludes on suverehvidel sõitmine kui õnnemäng elu ja surma peale. Kui siia võrrandisse lisada veel ka purjus pea ja uljad sõiduvõtted, on ilmselge, et sõit lõppeb koju jõudmise asemel kliinikumis või ka kalmistul,“ hoiatas liikluspolitseinik.