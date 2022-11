OTSEBLOGI | USA muretseb, et Venemaa võib Ukrainas kasutada keemiarelva

USA administratsiooni ametnikud usuvad, et Vladimir Putin võib kasutada Ukrainas keemiarelvi enne NATO-ga tuumakonfrontatsiooni alustamist, kui tema väed jätkavad okupeeritud territooriumide kaotamist. Ametnikud rõhutasid, et puuduvad luureandmed, mis viitaksid sellise rünnaku peatsele toimumisele Ukrainas. Bideni administratsioon soovib tagada liitlaste valmisoleku selliseks sündmuseks, „samuti mobiliseerida uusi ressursse ja investeeringuid tuvastussüsteemide tootmisesse.“

Gazprom ähvardab juba järgmisel nädalal katkestada oma gaasivood läbi Ukraina Euroopasse. Riigile kuuluv energiahiid ütles oma avalduses, et osa Ukrainas hoitavast gaasist on tegelikult mõeldud Moldovale ning süüdistas Kiievit 52,52 miljoni kuupmeetri transpordi takistamises Moldovasse. Ukraina lükkas süüdistused ümber ja kinnitas, et Moldova tarbijatega seotud gaas on üle antud täismahus.