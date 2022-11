Juhtkiri | Ainult üle minu laiba!

Viimastel aastatel on edukalt blokeeritud tselluloositehase ja kanala ehitust. Kuhu teha tuumajaam? Letipea elanikud ei soovi seda enda küla lähedale. Saaremaal ollakse meretuuleparkide vastu. Viimastel aastatel on tuugeneid üldse väga vähe ehitatud, sest keegi on ikka sellele vastu. Alati on keegi vastu ja kunagi ei saa olema olukorda, kus kõik on kõigega 100% rahul.

On kunst leida selline kompromiss, mis teeks võimalikult vähestele haiget ja tagaks võimalikult hea tulemuse. Nursipalu näitel on kohalike elanike suurim etteheide riigile, et sealse 3000 hektari suuruse harjutusala 9000 hektari suuruseks paisumise plaane tehti salaja. See andis omakorda hoogu kahtlastele kuulujuttudele. Kaitseministeerium aga ei tahtnud enne täpsema plaani paikapanemist jälle rahvast sellesse kaasata. Praegugi on veel palju lahendamata küsimusi, millele alles otsitakse vastust. Kumb oli enne, kas muna või kana? Seda ei tea keegi. Millal kaasata rahvas? Kas siis, kui tekib mõte, et midagi on vaja teha, näiteks siis, kui selgub, et on vaja suuremat sõjaväe harjutusala või siis, kui plaan on juba valmis ja oskad vastata kõikidele küsimustele, mis inimestel pähe tulevad? Või hoopis midagi nende kahe vahepealset?