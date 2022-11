TEHKE, AGA MITTE SIIA! Kohalikud tõrjuvad tuumajaama: „Me ei taha uusi pasatorusid! Ma tahan korjata pohli metsast, mitte tuumajaama kõrvalt.“

Tuumauuringud ajavad Viru-Nigula vallarahva pöördesse. Nende tutvustamisel Mahu külamajas läheb suisa korralikuks mürgliks. Kohalikud kurdavad, et ei taha „veel üht pasatoru“ ning et tuumajaama võiks teha sootuks mujale! Kui tuumajaama planeerijad räägivad, et kõik on ohutu, siis kohalikel on asjast hoopis enda arvamus. Lisaks valitseb hirm, et maalappide väärtus kahaneks kolossaalselt.