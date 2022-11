Eestis on 45 küla, kus elavad ainult naised, ligi 100 küla on täitsa tühjad

„Eestis on 63 küla, kus ei ela ühtegi naist. Külad on kõik väga väikesed ja konfidentsiaalsuse tõttu saab välja tuua vaid need, kus elanikke üle kolme. Need on Siksälä küla Rõuge vallas ja Lõpe küla Alutaguse vallas,“ räägib Loik. „31 ilma naisteta küla asuvad Võrumaal ja ainsa maakonnana pole Viljandimaal ühtegi sellist küla.“