PIPRAGAASIGA NÄKKU JA JALAGA TAKKA: politseiniku töömeetodid „peksupealinnas“. Naabrivalvur: „Ta ei oleks pidanud nii käituma!“

Suvepealinna tuiksoonest veidi eemal, Sauga jõe paremal kaldal asub Vana-Pärnu. Endine kaluriküla sai Pärnu linnaosaks 19. sajandil. Kõrgete kortermajade asemel on siin ikka au sees ühepereelamud. Sinna jääb ka väike Põllu tänav, mida ilustavad erilaadsed eramud: hulk klassikalise viilkatusega kodusid; maju, mis on ette võtnud värskendusprotsessid; ja neidki, mis on juba uue kuue selga tõmmanud; samuti hooneid, mis on ehitatud vastavalt nüüdisaegsetele A-energiaklassi projektidele.