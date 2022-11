PIPRAGAASIGA NÄKKU JA JALAGA TAKKA! Lääne prefekt: kiiruskaamera valvespetsialist andis rohkem hoope kui videost näha

Esmaspäeval tõusis antikangelasena rambivalgusse politseitöötaja, kes lõi korduvalt jalaga purjus meest. Seda maas istuvat meest kostitas kiiruskaamera operaator eelnevalt pipragaasiga. Lääne prefekt Kaido Kõplas täpsustas neljapäeval, et praeguseks on teada, et lööke oli rohkemgi kui videosalvestiselt nähtud kaks korda. „Jalahoopidele ei ole mingit õigustust, selline käitumine on lubamatu,“ rõhutas Kõplas. Kõplas lisas ka, et politsei kirjadega helkurvest anti valvespetsialistile ekslikult ja ta poleks seda tohtinud kanda.