VIDEO | Komisjon: Maarjamäe memoriaal vajab eraldi diskussiooni

„Kaardistatud objekt Maarjamäe memoriaali kompleksi terviku hindamiseks peaks võimalusel toimuma avalik diskussiooni, mille käigus saaks välja pakkuda ka kompleksi tulevikule alternatiivseid lahendusi. Tulevaste võimalike arutelude puhul on väga oluline lähtekoha määratlemine: kas arutletakse, mida teha „nõukogude Eesti maastikuarhidektuuri parima näitega“ või rüüstatud kalmistuga. Faktilist olukorda, et tegu on Saksa sõjaväe rüüstatud kalmistuga, kuhu on maetud ka Eesti sõjaväelasi, peaks igal juhul arvestama. Käesoleval hetkel jätavad komisjoni liikmed tänase kompleksi osas hinnangu kujundamata. Samas on töörühma liikmed seisukohal, et Tallinna kaitsmisel osalenud ning Tallinna nime kandvate Punaarmee väeosade mälestusmärgid võib Maarjamäe kompleksi terviku käsitlemisest eraldada ning need tuleb eemaldada,“ seisab aruandes.