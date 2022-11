Tähendusrikas münt on jõulukingitus, mis jääb saajale pikaks ajaks meelde. Millised meenemündid on huviliste lemmikud?

Meie kingisoovituste TOP on siin:

Õnn kaasa! – 1 grammine kuldmünt ehtsa ristikheina lehega ja suurem sugulane Unts Õnne hõbemünt on aastaid olnud päkapikkude lemmikud.

Aasta 2023 on Hiina kalendri järgi Jänese aasta. Jäneseaasta münt on suurepärane kingiidee nii neile, kes sündinud Jänese aastal ja hea õnne talisman kõigile, kes loodavad uuelt aastal edu ja õnne.