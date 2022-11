PÄRAST NOORUKI UPPUMIST | Aktivist kutsub Noblessneri kaiäärt piirama: „Teeme muutuse, et päästa järgmised.“

Noblessneri eriprojektide juht Ann Virkus selgitas Õhtulehele 21. novembril , et sadamakaide ohutuse tagavad ennekõike piisav laius ja korralik valgustus, mis on Noblessneris tagatud, kuid paraku juhtub sadamates siiski õnnetusi.

Noblessner kuulub Baltimaade suurimale tööstuskontsernile BLRT Grupp. Pajuste toob välja, et BLRT Grupil on kodulehel eraldi osa „sotsiaalne vastutus“, kus öeldakse, et grupp on inimkeskne ja usaldusväärne. „See ei maksa mitte midagi, kui nad seda välja ei näita,“ ütleb Pajuste.