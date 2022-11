VÄGIKAIKAVEDU MEEDIA JA MINISTEERIUMI VAHEL: kas riigieksamite pingeread on saatanast?

Otsige internetiarhiividest üles kümne aasta tagused inglise keele riigieksamite tulemused. Pange koolid keskmiste punktide alusel järjekorda. Võtke viimased 30 kooli. Mitut neist toonasel kujul täna enam olemas pole: kool on päris kinni pandud, gümnaasiumist on saanud põhikool, kool on liidetud mõne teisega? Vastus on 17.