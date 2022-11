Kohus arutab Jörbergi pärandivaidlust

2018 surnud Üllar Jörbergi pärandile tekkis kaks pärijat – laulja abikaasa Ester ja Üllari poeg esimesest abielust. Kuna Üllaril puudus testament ning abielupaaril polnud abieluvaralepingut, kuulub kogu abielu jooksul soetatud vara automaatselt ühisvara hulka, on kirjutanud Eesti Ekspress. Poeg sai isa auto, kõik muusikariistad ja muid isiklikke asju –, kuid Ester peab ebaõiglaseks kodu tükeldamist. Naine on arhiivist kõik vajalikud dokumendid välja küsinud ja loodab tõestada, et tema kodu ei kuulu ühisvara hulka. Kuna vahepeal oli üks menetlusosaline haigestunud, peatas maakohus tänavu jaanuaris menetluse. Tartu maakohtu pressiesindaja Annett Kreitsman selgitas, et tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaselt võib kohus poolest tuleneval mõjuval põhjusel menetluse peatada kuni põhjuse äralangemiseni. Kohus leidis jaanuarikuus tehtud määruses, et käesoleval juhul on tsiviilkohtumenetluse seadustiku kohaldamise eeldused täidetud. Nüüdseks on kohus uuendanud peatatud menetluse, kuna selle peatamise aluseks olnud asjaolud on ära langenud.