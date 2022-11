Lehmakarja tänavale hulkuma lasknud India mees pisteti vangi

Lehmad on hindude jaoks pühad loomad ning nende tapmine on 18 India osariigis – sealhulgas Guajaratis – ebaseaduslik. 2017. aastal karmistas kõnealune osariik lehmakaitseseadusi veelgi. Toona teatati, et lehmade tapjaid võib karistada lausa eluaegse vanglakaristusega. Ehkki seadus kaitseb loomi, on sellel ka negatiivne kõrvalmõju. Nimelt uitab seetõttu tänavatel ohtralt veiseid, kes häirivad liiklust või ründavad inimesi, kirjutab BBC.