RIKASTE TOPIST TRELLIDE TAHA?! Lahked rahasüstid Jõhvi jalgpalliklubile ja tipp-poliitikule: kes on megakelmuses kahtlustatavad krüptoärikad?

Et kahele Jõhvi mehele, Ivan Turõginile (37) ja Sergei Potapenkole (37) üle maailma tuntust toonud krüptoäridega – virtuaalvaluutaga hangeldav Polybius ja krüptokaevandus HashFlare – ei ole kõik päris korras, ei tulnud paljudele üllatusena. Juba aastaid on krüptorahale keskenduvates gruppides ja foorumites kahtlustatud, et tegu võib olla kõige labasema scamiga.

„Suur pettus! Ma kaotasin kõik oma raha,“ kirjutas üks HashFlare'i kasutaja aastaid tagasi.

„PETTUS! Ärge usaldage neid kelme!“ kirjutas teine.

„Vargad!“ nõustus kolmas.

Möödunud pühapäeval varises meeste kaardimajake viimaks kokku.

„Meie lapsed said endale häid treenereid, ilusaid riideid ja tänu sellele tuli klubisse ka rohkem uusi noori,“ räägib Jõhvi jalgpalliklubi juht Sergei Ivanov. Turõgin ja Potapenko on ühise firma kaudu juba aastaid klubi rahaliselt toetanud. „Need on ju noored, nendega tuleb tegeleda. Mis neist muidu saab?“ kurdab jalgpalliklubi üks juhte.

Pentsikus olukorras on ka üks praegune parlamendisaadik, kelle kampaaniat Turõgin ja Potapenko 2019. aastal suurte summadega toetasid. Mida poliitik nüüd selle peale kostab?