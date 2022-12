Kohvijooja ABC: 6 asja, mida peaksid teadma enda igapäevase kohvi kohta

Araabika vs. robusta

Araabika ja robusta on kaks peamist kohvioasorti, millest meie igapäevane kohv valmistatud on.

Araabika kohvioad moodustavad umbes 60% kogu maailmas toodetavast kohvist ning see on ka sort, millest kohvi tarbimise lugu Etioopias alguse sai. Lisaks on araabikal olulisi maitseomadusi, mis seda eelistatuma sordina hoiavad. Araabika ubadest valmistatud kohv on mahedam, aromaatsem ja magusam. Seda on lihtsam juua musta kohvina.

100% araabika oad:

St Remio Intense – keskmisest tumedam röstiaste, UTZ sertfitseeritud

St Remio Brazil – keksmine röstiaste, UTZ sertifitseeritud

Gimoka Vellutato – keskmisest heledam röstiaste, Rainforest Alliance sertifitseeritud

Robusta maitse on justkui „robustsem“, kuid samas on sel omadusi, mida paljud kohvijoojad armastavad ja kohvist otsivad. Robusta kofeiinisisaldus on kaks korda suurem kui araabikal. Seega, kui soovid, et su kohv oleks kange, peab see kindlalt olema tehtud ubadest, millest kasvõi mingi osa koosneb robustast.

Niisiis, kui keegi annab nõu, et mõni kohviuba on taevalikult hea, peaks tegema kindlaks, kas sinul ja soovitajal on samad maitse-eelistused ning kuidas oma kohvi joote. Vaadates Eesti kohvitarbijat, siis on kaks suuremat maitse-eelistuste gruppi: 100% araabika ning 50% araabika ja 50% robusta.