„Kõik juhtus nii kiiresti!“ Indoneesia maavärina ohvrite seas oli palju lapsi

Ei saa öelda, et maavärina magnituudiga 5,6 võiks liigitada erakordselt võimsate sekka. Sellele vaatamata põhjustas see Indoneesias ohvriterohke katastroofi. Ekspertide hinnangul on ulatusliku hävitustöö põhjuseks mitme olulise teguri kokkulangemine: seismiliste murrangujoonte ligidus, värina pinnalähedus (kolle asus vaid 10 km sügavusel) ja piirkonna kehva kvaliteediga infrastruktuur.