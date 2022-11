Tallinki uue kiirlaeva MyStar liiniletulek lükkub edasi

„Kahjuks ei olnud MyStari viimaste käigukatsete tulemused rahuldavad, mistõttu suundus laev eile hommikul tagasi Rauma laevatehasesse täiendavateks töödeks. Teeme laevatehasega jätkuvalt väga tihedalt koostööd selleks, et liinile jõuaks parim võimalik laev ning me ei ole valmis laeva tehnilise poole pealt tegema ühtegi kompromissi, seega jätkame tööd parima tulemuse nimel seni, kuni vaja. Tänase seisuga ootame Rauma laevatehaselt uut infot selle kohta, mis hetkeks kõik vajalikud tööd lõpetatud saavad, mis hetkel on laev valmis suunduma viimastele käigukatsetele ning millal on laeva üleandmist oodata,“ kommenteeris laeva üleandmise viibimist Tallinki peakapten Tarvi-Carlos Tuulik.