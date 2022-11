Diplomaat vaidlustas kaitsepolitsei karistuse kohtus

Riigiprokuratuur esitas Clyde Kullile aasta alguses lõpliku kahtlustuse omastamises, milles heidetakse ette, nagu oleks Kull kasutanud välisministeeriumi eelarvelisi vahendeid enda kasuks. Süüdistust Kullile esitatud ei ole. Kohtueelse menetluse käigus selgus, et riigisaladuseks kuulutatud dokumentidega seotud etteheide ei vasta kuriteokoosseisule, mistõttu kriminaalmenetlus selles osas lõpetati. Samadel asjaoludel alustas kaitsepolitsei väärteomenetluse, mis on nüüdseks lõppenud ja otsus tehtud. Clyde Kulli esindaja vandeadvokaat Aivar Pilv ütles, et väärteomenetlus on seotud riigisaladuse kaitse nõuete rikkumisega ja Kulli nimel on esitatud kohtusse kaebus väärteoasjas tehtud otsuse vaidlustamiseks.