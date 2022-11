Irja Lutsar | Elame koroonaviirusega rahulikult koos

Praeguseks on koroonaviirus maailma pressi esilehekülgedelt kadunud, tekitades mulje, et teda pole. Nii roosiline olukord siiski pole. Pole ühtegi märki, et SARS-CoV-2 oleks maailmast lahkumas. Viirus jääb suure tõenäosusega meie hulka veel paljudeks aastateks. Küll aga on inimkond, vähemalt osaliselt, õppinud SARS-CoV-2-ga elama. Meil on olemas head, kuid mitte ideaalsed vaktsiinid, mis raske ja surmava haiguse (nii nagu nägime 2020.aastal) miinimumini on viinud. Lisaks sellele on paljud meist COVID-19 läbi põdenud ja kuigi eluaegset immuunsust ei teki, vähendab ka põdemine raske haiguse tõenäosust.