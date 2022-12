ÕL VIDEO | PÜSSID NAISED: mis paneb daame üha rohkem relvalube tegema? Kas laskmine on seksikas?

Tänavusel pingelisel aastal on varasemast märksa rohkem eestlasi soetanud relva ja käib lasketiirudes harjutamas. Relvadest huvituvad ka püssid naised. „Meditsiiniasutuse juhina on see oskus mulle vajalik,“ sõnab Kadi Lambot, keda tõukas relvaluba tegema osalt sõda Ukrainas. Mõni daam tunneb, et laskmisoskus lisab enesekindlust. „Kindlasti teeb relva õige käsitsemine seksikaks,“ leiab ilusalongi juht Brigita Anton.