Siseminister Lauri Läänemets | Ohtlikud koerad tuleb magama panna!

Kuna hiljuti hukkus koerarünnakus nelja-aastane laps ja sai eluohtlikke vigastusi 26aastane naine, siis kelle pädevuses on selliste rünnakute ennetamine, kui koerte agressiivsus ja omanike hooletus on juba varasemast teada? Eestis on tulesurmade ennetamise programm, liiklussurmade ennetus, uppumissurmade ennetus, kuid koerad murravad järjepanu inimesi ja see nagu polekski kellegi asi. Ka viimase juhtumi puhul oli politsei oludest teadlik, kuid piirdus omavalitsuse teavitamisega. Kas nii peabki olema?