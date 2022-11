MUPO juht | Koeraomanikud kardavad meie ametnikke

Seoses viimase aja koerarünnakutega viitavad spetsialistid, et korralageduse üheks põhjuseks on asjaolu, et ei kontrollita kehtestatud eeskirjade täitmist. Kui palju on mupo või kommunaalametnikud Tallinnas kontrollinud loomapidamisnõuete täitmist ning teinud trahve koerte avalikus kohas rihma otsast lahtiolemise või suukorvita viibimise eest? Parkides ja haljasaladel on tavaline, et rihmata koerad jooksevad ringi ja hirmutavad inimesi.