Juhtkiri | Katuseraha tekitab kiusatust susserdamiseks

Et riigikogu katuseraha ei tekita ahvatlust mitte ainult Toompeal jagajates endis, vaid ka selle hõlpraha saajates, on näha Õhtulehe suures loos, mis räägib 300 tuhande euro käekäigust Otepääl. Et lipumuuseumile ette nähtud raha on paljuski kadunud mujale, aga mitte ettenähtud kohta, siis viitab see kohalikule asjaajamisstiilile. Olukorras, kus kõik tunnevad kõiki ning meepotile lähemal olijad tunnevad endal olevat suurema õiguse raha edasist saatust määrata, on tulemus tegelikult üsna ootuspärane. Samas on Otepää suurepärane näide katuseraha jagamise kui sellise vastu.