Keskkriminaalpolitsei ja FBI pidasid kinni 575 miljoni dollari ulatuses krüptokelmuses ja rahapesus kahtlustatavad ettevõtjad

„Uus tehnoloogia on muutnud süütute ohvrite ärakasutamise kurjategijate jaoks lihtsamaks nii Ameerika Ühendriikides kui välismaal,“ ütles USA justiitsministeeriumi kriminaalosakonna peaprokuröri abi Kenneth A. Polite Jr. „Justiitsministeerium töötab selle nimel, et inimesed ei kaotaks oma raskelt teenitud raha kuritegelike skeemide läbi ja ei luba neil kahtlusalustel oma kuritegude vilju nautida.“

„Väidetava skeemi suurus ja ulatus on tõeliselt hämmastav. Need süüdistatavad kasutasid ära nii krüptoraha ahvatlust kui ka krüptoraha kaevandamist ümbritsevat salapära, et panna toime tohutu Ponzi skeem,“ ütles USA Washingtoni osariigi lääneringkonna prokurör Nick Brown. „Nad meelitasid investoreid valeandmete esitamisega ja maksid seejärel esimestele investoritele raha välja hilisemate investeerijate maksetest. Nad püüdsid oma ebaseaduslikult teenitud tulu peita Eesti kinnisvarasse, luksusautodesse ning pangakontodele ja virtuaalvaluuta rahakottidesse üle maailma. Ameerika Ühendriikide ja Eesti ametivõimud töötavad nende varade konfiskeerimise ja ohjeldamise nimel ning et jätta need kuritööd ilma kasumist.“