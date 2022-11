MORAALIKOMPASSIDE HÄÄLESTAMINE: milliste loosungitega püüavad parteid valijate palavat armastust?

Start riigikogu valimistele anti juba paar kuud tagasi ning osa võistlejaid on nüüdseks jõudnud järgmisse faasi: pöidlahoidjaid otsitakse tunnuslausetega. Suhtekorraldaja Janek Mäggi ja SALK juhi Tarmo Jüristo sõnul annavad valimiste loosungid aimu erakondade sihtidest, kuid see ei määra võitjat. „Hea loosung on see, mis annab sulle platvormi rääkida asjadest, millest sa tahad rääkida,“ ütleb Jüristo.