TABEL | KES JAGAS KELLELE KATUSERAHA? Paljudel summadel puudub saadiku nimi

Katuserahade nime all tuntakse neid summasid, mida riigikogu fraktsioonid saavad riigieelarvesse lisada oma suva järgi. Need rahad ei käi läbi ametnike filtrist, siin ei ole otsitud poliitilist konsensust erakondade vahel. Igal fraktsioonil või lausa igal riigikogu liikmel lihtsalt on kindel summa, mida saab jagada täpselt nii, nagu heaks arvatakse. Mõte on selles, et vähendada motivatsiooni riigieelarve vastuvõtmist takistada.