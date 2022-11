TABEL | KATUSERAHA JAGAMINE: vaata nimeliselt, kes toetas sauna, kes jahimehi. Kõige innukamalt anti parteikaaslastele!

Nagu varasematel aastatel, nii leiab ka tänavu seoseid katuseraha saanute ja seda jaganud erakondade vahel. 3 749 000 eurost, mis laiali jagati, on otseselt jagaja enda erakonnaliikmetega seostatav 1 071 000 eurot ehk 29%. Siia on arvestatud juhtumid, kus raha saanud organisatsiooni endisesse või praegusesse juhatusse, nõukokku või asutajate sekka kuulub mõni raha jaganud erakonna liige; samuti juhud, kus raha läks kohaliku omavalitsuse või selle asutusele ja seda esindab või on esindanud erakonna liige. Endiste liikmete puhul on arvestatud üksnes viimast viite aastat. Kui koolidel ja lasteaedadel on olemas eraldi juriidilised kehad, siis näiteks kaitseliidu malevatel mitte.