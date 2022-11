Tunni jooksul juhtus Tallinna-Pärnu maanteel kaks liiklusõnnetust

Esmaspäeval kell 11.49 sai häirekeskus teate, et Tori vallas Eavere külas on toimunud liiklusõnnetus, milles osalesid esialgsetel andmetel kaks sõiduautot ja üks veoauto. Õnnetuses keegi viga ei saanud. Kella 14.09 seisuga on liiklus sel teelõigul taastatud.