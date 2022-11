Stiilne, minimalistlik, funktsionaalne – TUUB sobib iga päevaplaaniga ja on ihaldusväärne kingitus!

„Ma tahan teid tänada nende TUUB pükste välja töötamise eest!!! Olin pükse tellides väheke skeptiline. Uskumatu....kuid asjatult. Töötan füsioterapeudina. Ühelt poolt pean välja nägema esinduslik ja tõsiseltvõetav spetsialist, teisalt pean järgmine hetk asendis X aitama patsiendil siirduda ühest asendist teise või tema jäsemeid liigutama. Tänu kõrgele värvlile ja suurepärasele venivusele pole mul kordagi tekkinud vajadust enda riideid kohendada. Püksid on pärast võimlemist (nii kujundlikult kui päriselt) alati sündsalt omal kohal ilma veidrate välja veninud kohtadeta. Lisaks, suur pluss... ta ei võta mingeid ebemeid külge. Kui mõni juuksekarv kuhugi imekombel jääb, siis see on ühe viipega läinud ega tõmba staatilise elektriga end tagasi. See tundub imena. Mul on selline traditsioonilise naise kehakuju... on talje, on puus, on reis, on sale põlv, aga treenitud säär, peenem pahkluu. Need püksid lasevad mul tööl olla professionaalne enesekindel naine. Aitäh!” /Helina, Füsioterapeut/