Coop Lotoga auto võitnud Mare: auhindadele ma järge ei pidanud – lootsin õnnele ja see juhtuski!

Mare õhkab, et tegelikult oli see tõeliselt uskumatu uudis ning teate seedimiseks kulus tal paar päeva. „Keegi enam tagasi ei helistanud, et öelda, et midagi läks valesti. Siis ma hakkasingi vaikselt uskuma,“ nendib ta.

Mare oli parasjagu tööl, kui ta võidukõne sai. Esimesena andis ta koju jõudes uudisest teada oma abikaasale ja tütrele. Abikaasa Rene meenutab: „Kodus rivistati meid üles. Vaatasin parasjagu korvpalli ja naine ütles, et pane nüüd telekas kinni, ma tahan rääkida. Konkreetse häälega öeldi tütrele, et tule sina ka siia. Võeti kapi pealt küünal, süüdati see ja siis teatati, et mul on head uudised: ma võitsin auto!“

Taoline teatamisviis ajab nüüd nii Mare kui Rene naerma, sest see tundus alguses päris kurjakuulutav. „Ega ma vist esialgu ei uskunud küll. Aga samas, ta ei ole mulle väga palju valetanud, seega jäin ikka uskuma. Aga see, kuidas ta presenteeris, no see oli küll… Tütar ütles ka, et nii ei tohi ju!“ räägib Rene naerusuiselt.

Kiidab Coopi tootevalikut ja hindu

Uue Toyota üleandmisele Rapla Konsumi ette oli kogunenud suur hulk rahvast. „Pere ja töökaaslased on tulnud õnnitlema. Kõik on väga rõõmsad ja loodavad järgmistele võitudele,“ ütleb Mare ning kinnitab, et raplamaalased on toredad inimesed. Raplas on hea elada ning inimestel on kogukonnatunnetus.

Konsumisse satuvad Mare ja Rene kolm-neli korda nädalas. Vahepeal käiakse poodlemas koos, kuid rohkem teeb seda just Rene üksinda. „Abikaasa teab hästi, mida on vaja osta. Mina mingit nimekirja kaasa andma ei pea. Tema teeb ka tihti süüa ja muuseas väga hästi – mulle maitseb kõik, mida ta valmistab,“ avaldab Mare.

Marel jätkub kiidusõnu nii Coopi kaubavalikule kui ka hindadele. „Coopis on olemas kõik mulle vajalikud põhiasjad, palju Eesti tootjaid ja soodsad hinnad – eriti, kui Säästukaardiga maksta. Puu- ja juurviljad on alati värsked. Coop on olnud Raplas kauem kui mitmed teised poed, nii et olen sellega harjunud. Samas tehakse uuendusi: nii kaubavalikus kui ka poodide sisustuses,“ seletab ta. Pealegi, Coopi kauplusi on palju ning külastades seda ükskõik millises Eesti nurgas, on tunne nagu oleks kodupoes.