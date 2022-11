ÕL VIDEO | Metsavana sipelgapesa ja seapõrn näitavad, et talv tuleb lumerohke. Kuidas on lood jõulupühadega?

„Lund tuleb kindlasti! Kõik märgid näitavad seda. Sipelgapesa on ääretult kõrge ja lai. Ma vaatsin, ka, et õhuaugud on juba tehtud, et tõepoolest lumekest peaks üsna palju tegema. Aga tõeline lumi ei tule enne veebruari,“ räägib Raplamaa ilmavaatleja Arvo Saidla. Ta lubab, et jõulupühade eel tuleb ilmas väikene vimpka sisse, kuid milline see on?