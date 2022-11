OTSEBLOGI | Vene väed lasid Ida-Ukrainas ööpäeva jooksul välja 400 raketti

Venemaa on alates sõja algusest Ukrainas kasutanud juba üle 4700 raketi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi.

Ukraina politsei teatas pühapäeval, et alates 24. veebruarist on algatatud 44 662 kriminaalasja, mis on seotud „Vene sõjaväe poolt toime pandud kuritegudega“.

Ukraina parlamendi inimõiguste volinik eitas, et nende väed tapsid vene sõjavange, väites, et Ukraina sõdurid kaitsesid end venelaste eest, kes teesklesid allaandmist.

Ukraina presidendi nõunik Mõkhailo Podoljak ütles, et „pole mõtet“ alustada läbirääkimisi Venemaaga praegu, kui Ukrainal on „initsiatiiv lahinguväljal“.

Ukraina asemajandusministri sõnul on Venemaa sissetungi tõttu Ukrainas töö kaotanud umbes 5 miljonit inimest.

Ukraina ametniku sõnul tasub Ukraina valitsus kõik kulud, mis on seotud vabatahtliku evakueerimisega Lõuna-Hersoni ja Mõkolajivi piirkondadest, mis on vabastatud Venemaa vägede käest. Talve lähenedes on vabastatud aladel mitmeid probleeme. Suur osa Lõuna-Ukraina territooriumist sai pärast Ukraina vägede tagasivõtmist infrastruktuurile ulatuslikku kahju, mistõttu kohalikel elanikel oli raske ilma elektri-, soojus- ja veevarustuseta ellu jääda.

Eriteenistuste uute luureandmete kohaselt on Moskva Teheraniga salaja kokku leppinud sadade relvastatud mehitamata õhutõrjesüsteemide tootmise alustamises Venemaa pinnal.