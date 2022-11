Kohus tühistas trahvi: naine avaldas Vene dessantväelaste foto

Ida prefektuur kvalifitseeris avaldatud foto karistusseadustikku lisatud rahvusvaheliste kuritegude toetamist ja õigustamist käsitleva artikli alla ja tegi foto postitanud Galinale 120 euro suuruse trahvi. Naine pöördus politsei trahviotsuse peale Viru maakohtusse. Oktoobri keskel rahuldas Viru maakohus Galina kaebuse ja tühistada Ida prefektuuri otsuse. Maakohtu pressiesindaja Kristi Ehrlich teatas Õhtulehele, et kohus lõpetas menetluse väärteoasjas väärteo tunnuste puudumise tõttu. Kohtuotsuse peale on õigus esitada kassatsioon Riigikohtule.

Kuigi kohus ei nõustunud trahvitud Galina vabandusega, et Venemaa ja Ukraina dessantväelaste vormiriietus on sarnane ning nimetas foto avaldamist eetiliselt kahtlaseks, kuid samas jõudis kohus järeldusele, et selline foto ei ole otseselt seotud Venemaa sõjalise sissetungiga Ukrainasse, sõjakuritegude ega seal toime pandud genotsiidiga, on märkinud ERR. Kohtu hinnangul ei ole fotol, millel on Vene dessantväelased ja Vene õhudessantvägede lipp, midagi, mis oleks otseselt seotud Venemaa sõjalise agressiooniga Ukraina vastu.