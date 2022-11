EKREst välja visatud liige läks kohtusse

Kohtus on arutusel Indrek Särje ja Eva Loskiti ühine hagiavaldus EKRE vastu, millega Särg vaidlustas enda erakonnast väljaarvamise otsuse ning millega mõlemad vaidlustasid EKRE juhatuse 28.05.2019 otsuse ja EKRE 09.06.2019 kongressi otsused. EKRE aseesimees Martin Helme on varasemalt öelnud, et Särje erakonnast väljaheitmise see, et ta eksis korduvalt põhikirja vastu. „Kõige suurem asi on loomulikult see, kui ta kritiseerib avalikult oma erakonnakaaslasi ja erakonda. See on meie jaoks nulltolerants, sellist asja ei tehta,“ on Helme varem öelnud. „Me kakleme oma asju omavahel.“