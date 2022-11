Seni, kuni vastustest ei sõltu midagi olulist, on kõik korras. Kui rahvahääletusele pannakse ettepanek keelustada divesinikmonooksiid, lisades küsimusele koledad kirjeldused, kuidas see aine on iga aasta miljonite surmade põhjustaja, võime avastada ennast olukorrast, kus vee tarbimine on riigis keelatud. Vastamisel on äärmiselt oluline mõista, mida küsitakse, antud näites aru saada, et divesinikmonooksiid on vee sünonüüm. Kuid alati ei pruugi vastajad küsimust mõista, olla teemas pädevad ega moodsas klikimeedias pealkirjastki kaugemalegi lugeda.