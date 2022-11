VIDEOD | Moskva kesklinnas toimunud tulekahjus hukkus vähemalt viis inimest

Venemaa uudistekanal Gazeta kirjutas, et tulekahju puhkes Komsomolskaja väljaku äärses laohoones. Teatavasti määratleti see 3. astme (viiest võimalikust) põlenguks. Päästeteenistuste teatel evakueeriti kahekorruselisest hoonest vähemalt seitse inimest. Päästjate tegevust muutis keeruliseks asjaolu, et kahekorruselises hoones varisesid kokku vahelaed.