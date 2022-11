AJALOOLINE KOKKULEPE: ÜRO kliimakonverentsil otsustati, et jõukamad riigid hakkavad maksma arengumaadele kliimakahjude eest

Fondi kasutuselevõtt on kahtlemata suureks võiduks vaesematele riikidele, kes on kliimamuutustega kaasnevate looduskatastroofide (üleujutuste, põudade, kuumalainete ja tormide) suurimad ohvrid. Rahalist hüvitist on sellised riigid nõudnud juba pikalt. Ehkki fond panustab vaid kõige haavatavamatele riikidele, on võimalust toetust saada ilmselt ka n-ö keskmise sissetulekuga riikidel, mida on kliimakatastroofid tõsiselt räsinud.