Kuldhammastega kolba müsteerium sai lahenduse! Politseimajor: „Tuvastasime inimese säilmed, kes suri 25 aastat tagasi.“

Lõuna prefektuuri operatiivtalituse juht Ottomar Virk ütleb, et iseenesest on võimalik elada ka niiviisi, et sa oled lähedaste jaoks kadunud, kuid samal ajal ei ole ka. Näiteks käid küll tööl ja üürid korterit, maksad makse ja käid arsti juures, ent samal ajal ei tea su pereliikmed sinust midagi. „Ei pea ütlema, kus sa oled, kuid väga inimlik ja mõistlik on öelda, et sinuga on kõik korras. Kas või politseile. Kui täiskasvanud inimene ei soovi, et lähedased tema asukohta teaksid, siis politsei seda ka kellelegi ei avalda. Küll kinnitatakse perele, et inimene on elus ja teda pole tarvis taga otsida, kuna ta ei soovi suhelda,“ lausub Virk.