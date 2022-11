Maakeral 8 miljardit inimest täis. Eestis esialgu veel elu nagu vanajumala seljataga

„Eesti majanduslikud näitajad on sellised, et vähemalt viis miljardit inimest oleks kohe nõus siia kolima,“ pakub Taavi Pae, inimgeograaf ja Tartu ülikooli kaasprofessor. Sel nädalal ületas meie planeedi rahvastik kaheksa miljardi piiri. Kuidas Maa selle koormaga hakkama saab? Eriti nendes paikades, kus puhta õhu, vee, põllupinna ja elatustasemega on lood kaugelt kehvemad kui Eestis?