KÄTTEMAKS: Türgi vastas Istanbulis toimunud terroriaktile õhurünnakutega Iraagis ja Süürias

„Tasumise tund on saabunud,“ kuulutas Türgi kaitseministeerium pühapäeva varahommikul Twitteris. Postituse juurde oli lisatud ka foto öises operatsioonis osalenud sõjalennukist. Lisaks märkis ministeerium, et „reetlikke rünnakuid korraldanud inimesed võetakse vastutusele“. Järgnenud postituses teatas Türgi kaitseministeerium, et kasutab „terrorikollete hävitamiseks täppislööke“.