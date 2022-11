KUUMISSIOONIDE UUS ALGUS: NASA teatel võivad inimesed püsivalt Kuul elada juba sel kümnendil

Orion saadeti teele 16. novembril Floridast Kennedy kosmosekeskusest osana USA, Jaapani, Euroopa Liidu ja Kanada kosmoseprogrammide ühismissioonist. Tasub märkida, et juhtiv roll on sealjuures ikkagi ameeriklaste NASA-l. 100meetrise võimsa raketi tipus paiknenud Orioni kosmoselaev on esimesel missioonil mehitamata, kuid varustatud mannekeeniga, mis registreerib lennu mõju inimkehale. „See on esimene samm, mille me teeme pikaajalise süvakosmose uurimise suunas, mitte ainult USA, vaid kogu maailma jaoks,“ ütles programmijuht Howard Hu BBC-le antud intervjuus.