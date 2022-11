Politsei otsib Tallinnas kadunud 18aastast Simonit, keskendutakse Noblessneri sadama piirkonnale

Laupäeva pärastlõunal sai politsei abipalve tuvastada 18aastase Simoni asukoht, kes teadaolevalt läks eile sõpradega pidutsema ja pole seniajani koju tagasi tulnud. Noormehe telefon on välja lülitatud. Teada on seegi, et oma terviseseisundist tulenevalt võib Simon kõrvalise abita hätta sattuda.

Politsei asus kohe poissi otsima ning selgus, et öösel kella 2.30 ajal, mil noormehe telefon oli veel sisse lülitatud, näitas see tema asukohaks Noblessneri pargi piirkonda, mis jääb tema kodule võrdlemisi lähedale. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi Urmet Tambre sõnul on politsei hetkel kitsendanud kadunud Simoni otsingud just Noblessneri sadamasse.