Politsei otsib Tallinnas kadunud 18aastast Simonit

Laupäeva pärastlõunal sai politsei abipalve tuvastada 18aastase Simoni asukoht, kes teadaolevalt läks eile sõpradega pidutsema ja pole seniajani koju tagasi tulnud. Noormehe telefon on välja lülitatud. Teada on seegi, et oma terviseseisundist tulenevalt võib Simon kõrvalise abita hätta sattuda.