FOTOD | Politsei otsib Noblessneri sadamas kadunud 18aastast Simonit allveerobotiga

Laupäeva pärastlõunal sai politsei abipalve tuvastada 18aastase Simoni asukoht, kes teadaolevalt läks reedel sõpradega pidutsema ja pole seniajani koju tagasi tulnud. Noormehe telefon on välja lülitatud. Teada on seegi, et oma terviseseisundist tulenevalt võib Simon kõrvalise abita hätta sattuda.

Politsei asus kohe poissi otsima ning selgus, et öösel kella 2.30 ajal, mil noormehe telefon oli veel sisse lülitatud, näitas see tema asukohaks Noblessneri pargi piirkonda, mis jääb tema kodule võrdlemisi lähedale.

Põhja prefektuuri operatiivjuht Urmet Tambre ütles, et laupäeval laekus politseile abipalve tuvastamaks 18aastase kadunuks jäänud Simoni asukohta. „Sellest hetkest saati on käinud intensiivsed otsingud, mis algselt keskendusid infokorjele, siis maastikutööle ning nüüdseks on viinud veealuste otsinguteni.

Veealuste otsinguteni jõuti pärast seda, kui politsei oli vaadanud läbi tundide viisi turvakaamerate salvestusi, kust tuvastas ka Noblessneri sadamas kõndiva inimese, kelle riietus sarnaneb kadunuks jäänud Simoni omale. Kahetsusväärselt on videopildis näha, kuidas see inimene kukub kailt vette. Seda, kas ta võis veest välja saada ja pääseda, politseinikel videopildis tuvastada ei õnnestunud.

Lennusalga meeskond kontrollis kohe Noblessneri sadama piirkonda jääva ala üle. Lisaks kontrolliti seda piirkonda öösel droonide ja teenistuskoertega. Otsingute käigus leidis politsei noormehe prillid ning samas leidsid vabatahtlikud veest ka tema passi.

Täna päeval kaasati veealustesse otsingutesse tuukrid, kes otsisid läbi kõige tõenäolisema ala 3-6 meetri sügavuses vees, kus nähtavus oli võrdlemisi kasin. Praeguseks on otsinguala laiendatud ning otsinguid jätkatakse tuukrite asemel allveerobotiga.