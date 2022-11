KREML RÜNDAB EESTIT? Küberatakid ummistasid Eesti veebilehti ja

„Kuigi rünnati organisatsioonide veebilehti, siis seetõttu võivad häiritud olla ka osa teenuseid. Suhtleme partneritega ja rünnaku all olevate osapooltega ning pakume omapoolset nõu ja tuge,“ ütles RIA küberintsidentide käsitlemise osakonna CERT-EE juhataja Tõnu Tammer. „Praegused rünnakud on küll suured, kuid mitte nii laiaulatuslikud ja mahukad, kui need, mis tabasid Eestit kevadel ja suvel. Sellest hoolimata võib ründe mõju olla sõltuvalt sihtmärgist väga lai.“