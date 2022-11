VÕITLUS ROMUDEGA KUI KOLGATA | Eakas meest hoiab nooruse armastuse nimel kinni oma logust: „Ta tahab aknast seda igal hommikul vaadata ja meenutada oma kallimat.“

Tallinna linnaruumis on sel aastal kõrvaldatud rohkem kui 400 autoromu ja töös on veel ligemale 300 logu tänavalt koristamine. Läbirääkimiste romude omanikega pole alati kergemate killast. „Üldiselt on iga auto isemoodi ajalooga ja nende omanikega suhtlemine on aeganõudev, järjekindlust nõudev protsess,“ ütleb mupo pressiesindaja Meeli Hunt, kes teab rääkida hulga eriilmelisi lugusid.