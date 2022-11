ABI TEELE! Eesti heategevusorganisatsioon saab Ukrainasse hulga elektrigeneraatoreid

„Ukraina lionsid pöördusid meie poole abipalvega, et kiiresti on tarvis tavalisest võimsamaid elektrigeneraatoreid varjendites pimeduses ja külmas tegutsevatele koolidele ja lasteasutustele,“ selgitas Eesti lionspiirkonna kuberner Alar Rästa pressiteates kampaania „Valgust ja soojust Ukrainale“ tagamaid, mille raames on kogutud annetuste eest hankinud 13 elektrigeneraatorit. Generaatorid saadetakse lähipäevil Ukrainasse.